Champions League | dove vedere le partite di mercoledì 13 dicembre in tv e streaming

'Non servirà a molto': prima stoccata a Ibrahimovic

Le residue speranze rossonere di restare agganciati allae all'Europa in generale passano ...per mettere in cascina una vittoria che quanto meno possa garantire l'approdo all'Europa. ...

FINALE Inter-Real Sociedad 0-0: gli spagnoli vincono il girone, nerazzurri secondi La Gazzetta dello Sport

Champions League, Inter-Real Sociedad 0-0: i nerazzurri si qualificano agli ottavi da secondi e ora rischiano… Il Fatto Quotidiano

Atletico Madrid-Lazio, le probabili formazioni: Castellanos favorito su Immobile

Atletico Madrid avanti di un punto, Lazio costretta a vincere per il primato del gruppo E di Champions League. Preview e probabili formazioni ...

Napoli, la Champions League fa registrare ricavi altissimi: la cifra

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, dall’edizione corrente della Champions League, il Napoli avrebbe già ricavato una somma che si avvicina ai 70 milioni di ...