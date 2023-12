Champions | impresa Milan a Newcastle | ma non basta | rossoneri in EL Lazio ko a Madrid | niente sorpasso all' Atletico

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)1-2 Marcatori: 33'pt Joelinton, 14'st Pulisic, 39'st Chukwueze.(4-3-3) : Dubravka 6; Trippier 6 (17'st Burn 5.5), Lascelles 5.5, Schar 5.5, Livramento 6; Miley 6.5 (26'st Longstaff 5.5), Guimares 6, Joelinton 7; Almiron 6, Wilson 6, Gordon 6.5 (17'st Isak 6). In panchina: Harrison, Karius, Hall, Dummett. Allenatore: Howe 5.5.(4-2-3-1) : Maignan 7; Calabria 6, Tomori...

Lazio, Sarri spavaldo: "Agli ottavi di Champions voglio il Barcellona"

Niente miracolo al Metropolitano: la Lazio non riesce a fare l'contro l' Atletico Madrid e si accontenta del secondo posto nel girone dellaLeague . Biancocelesti puniti dai gol di Griezmann e Lino , ma quasi mai pericolosi per cercare di far ...

'Miracolo' Lazio ma niente impresa: agli ottavi di Champions League per cancellare il recente passato Goal Italia

Champions: Milan con Leao dal 1' per l'impresa col Newcastle Agenzia ANSA

Champions: il Milan vince ma non basta. Lazio battuta e seconda

Niente impresa Milan, niente en-plein per l’Italia che porta 3 squadre su 4 agli ottavi di finale di Champions League: Inter, Napoli e Lazio. Niente da fare per i rossoneri nonostante la vittoria per ...

Champions: Lazio perde in casa Atletico (2-0) ed è seconda. Milan vince a Newcastle (1-2) ma va in Europa League. Il quadro degli ottavi

MADRID – Non riesce nell’impresa contro l’Atletico Madrid, la Lazio, nell’ultima gara della fase a gironi di Champions League, e si deve quindi accontentare del secondo posto nel Gruppo E. Al ...