Centri storici | Molinari | Ostaggio di insicurezza e degrado Ora regole per le attività commerciali

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Riccardo, capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, è ospite di Parlamentari scatenati, la rubrica di Libero dedicata ai disegni di legge dei parlamentari. L'Onorevole, intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato una proposta di legge per “l'istituzione e la disciplina delle zone del commercio nei”. La proposta disciplina un regime di autorizzazione per l'esercizio delleall'interno deiurbani: “Dopo le liberalizzazioni che si sono susseguite negli ultimi anni”, spiega, “ai Comuni è stata tolta la possibilità di organizzare l'offerta commerciale nei: sono così prosperate catene multinazionali e l'offerta è sempre più bassa. Non solo”, aggiunge il ...