(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Lo ha concesso il dicastero vaticano per la Dottrina della Fede, rispondendo ai quesiti dell’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi

Conservazione delle ceneri, due precisazioni del Dicastero della Dottrina della Fede

... ledel defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in unao in un'area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente ...

Cremazione, la Chiesa apre sulla conservazione delle ceneri. Ma resta il no alla dispersione in natura QUOTIDIANO NAZIONALE

Ceneri, la chiesa apre alla conservazione «in minima parte» in un luogo caro al defunto Vanity Fair Italia

Nella Casa Funeraria Memoria di Buja un incontro per approfondire il tema del lutto nelle diverse religioni

Come si svolge il rito funebre nella religione ebraica Quale è la posizione della Chiesa Cattolica E della Chiesa Evangelica Queste sono solo alcune delle domande che hanno guidato l’evento ...

I canti della tradizione natalizia a San Giovanni con Frisina

Torna, nella Domenica Gaudete, il 17 dicembre, il tradizionale Concerto di Natale in cattedrale, con il Coro della diocesi di Roma e l'orchestra Fideles et amati. La diretta streaming sui social e la ...