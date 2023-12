Celta | Marin Mourio annuncia ristrutturazione dell’area sportiva e primo passo nel calcio femminile

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) 2023-12-13 01:10:52 Giorni caldissimi per ilspagnolo!che presenterà il suo progetto giovedì prossimo e il suo organigramma nelle prossime date, ha avanzato un rimodellamento nel settore sportivo, che potrebbe comportare la scomparsa del modello di consulente esterno a partire dal prossimo 30 giugno. La nuova presidente si è limitata a dire che: “stiamo lavorando ad un organigramma che annunceremo prossimamente”. Ma tutto indica che il consigliere portoghese non comparirà più. Luis Camposassente all’Assemblea di questo martedì. Ancheha sottolineato che ilassente in una società criticata dai tifosi, iniziare ad avere una presenza: “Prometto che l’anno prossimo ci sarà un po’ di...