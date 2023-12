Cecilia Rodriguez confessa alcuni problemi in famiglia | «C’è sempre qualcuno che litiga»

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Si prospetta un Natale malinconico per; la sorella di Belen ha parlato delle prossime festività senza nascondere un pizzico di nostalgia per i tempi passati. Ma cosa succede? A quanto pare,prova un po’ di rammarico per come siano diventate oggi le feste natalizie nella sua; quest’anno, infatti, la showgirl volerà...