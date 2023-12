“C’è Pier Silvio per te” Maria De Filippi incredula negli uffici Mediaset | ha voluto farlo di persona

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Davvero commovente quanto successo aDenel giorno del suo compleanno, solo ora si è scoperto cosa ha fattoBerlusconi. Il 5 dicembre scorso la regina diha festeggiato i suoi 62 anni e purtroppo questo è stato il primo senza Maurizio Costanzo al suo fianco. Nonostante la conduttrice sia riservata, in questa giornata speciale lei permette qualcosa di bello tanto atteso anche dai suoi collaboratori.Denon si sarebbe però aspettata per il suo compleanno un regalo così importante daBerlusconi. Sicuramente ci sarà stata tanta emozione da parte di Queen Mary, che è una delle protagoniste assolute della televisione italiana grazie ai suoi fortunatissimi programmi come Uomini e ...