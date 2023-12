Catene automatiche da neve Hyundai | come funzionano VIDEO

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La, casa automobilistica coreana, ha lanciato i primi test per leda, una novità rivoluzionaria per affrontare il terreno ammantato die ghiaccio, che di fatto sono pneumatici invernali che sostituiranno le tradizionali. La novità, con un sistema di catenaintegrata, avrà lo scopo di garantire maggiore sicurezza contro il clima freddo e ostile dell’inverno. Questa tecnologia utilizzerà infatti dei moduli in ferro installati direttamente all’interno della ruota e dello pneumatico.si vede nelqui sopra, questi moduli sono azionabili tramite un segnale elettronico dall’abitacolo, e lesi attivano automaticamente in base alle condizioni del terreno con ...

Hyundai: le catene da neve automatiche 'dentro' la gomma, che invenzione

Il Gruppo Hyundai - Kia ha svelato un sistema che permette di non avere più le tradizionalida neve e, secondo le ultime indiscrezioni, la soluzione è in attesa di brevetto sia in Corea del Sud che negli Stati Uniti . Le due case automobilistiche hanno sviluppato un gruppo ruota - ...

Addio gomme da neve, Hyundai inventa le catene automatiche: come funzionano. Il video Corriere TV

Addio gomme da neve, Hyundai inventa le catene automatiche: come funzionano. Il video Corriere della Sera

Hyundai: le catene da neve automatiche "dentro" la gomma, che invenzione [VIDEO]

Le due case automobilistiche hanno sviluppato un gruppo ruota - penumatico equipaggiato da scanalature presenti ad intervalli regolari, al cui interno sono presenti dei moduli in lega a memoria di ...

Hyundai: le catene da neve automatiche "dentro" la gomma, che invenzione [VIDEO] - News

Il Gruppo Hyundai-Kia ha svelato un sistema che permette di non avere più le tradizionali catene da neve e, secondo le ultime indiscrezioni, la soluzione è in attesa di brevetto sia in Corea del Sud c ...