Casoria | tentano il furto di un’auto e sparano durante la fuga | un ferito

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un uomo, fratello del 33enne che è riuscito a sventare ildella sua auto a, è rimastoal braccio da un colpo d’arma da fuoco esploso dai ladrila. Sorprende dei ladri che stanno rubando la sua auto e dopo una breve colluttazione riesce a metterli in. I malviventi,

Tentano di rubare un'auto, poi sparano durante la fuga: ferito un 42enne a Casoria Fanpage.it

Torre del Greco , tentano truffa dello specchietto in Via Giovanni XXIII ErgoTV

Casoria, interviene evitando il furto della sua auto e mette in fuga i ladri che sparano: un ferito

CASORIA – Si è accorto che gli stavano rubando l’auto e allora è intervenuto mettendo in fuga i ladri che, scappando, hanno esploso alcuni colpi di pistola ferendo il fratello dell’automobilista. È ac ...

Rapinano una coppia e poi sparano durante la fuga: c'è un ferito

I carabinieri della locale compagnia sono intervenuti a via Mauro per una segnalazione al 112 di una tentata rapina con esplosione di ... Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di ...