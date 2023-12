(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempio Pausania, 13 dic. (Adnkronos) - Sono statiper ladel processo a carico di Ciroe dei suoi tre amici, accusati di stupro di gruppo, e l'regolarmente. In aula c'è la ragazza italo norvegese che ha denunciato i quattro ragazzi di violenza sessuale che risponderà alle domande della difesa dei quattro imputati.

Caso Grillo jr: problemi con videoregistrazione, udienza aperta e subito sospesa

E' iniziata ed è subito stata sospesa l'udienza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciroe dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. C'è un problema con la videoregistrazione, obbligatoria con l'entrata in vigore con la Riforma Cartabia, che non ...

Caso Grillo jr: problemi con videoregistrazione, udienza aperta e subito sospesa La Sicilia

Caso Grillo jr: iniziata udienza, in aula la ragazza che denunciò il presunto stupro di gruppo La Sicilia

Caso Grillo jr: risolti problemi tecnici videoregistrazione, ripresa udienza

Tempio Pausania, 13 dic. (Adnkronos) - Sono stati risolti i problemi tecnici per la videoregistrazione del processo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, accusati di stupro di gruppo, e l'udie ...

