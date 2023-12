Caso Grillo jr | oggi riprende processo | in aula video di quella notte

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) –questa mattina davanti al Tribunale di Tempio Pausania ila carico di Ciro, figlio del fondatore del M5S e dei suoi tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria per stupro di gruppo.e domani tornerà in, per altre due udienze che si preannunciano molto lunghe, la