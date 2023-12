Caso Grillo jr | oggi riprende processo | in aula video di quella notte

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) –questa mattina davanti al Tribunale di Tempio Pausania ila carico di Ciro, figlio del fondatore del M5S e dei suoi tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria per stupro di gruppo.e domani tornerà in, per altre due udienze che si preannunciano molto lunghe, la ragazza italo-norvegese che nell’estate del 2019 ha denunciato Ciroe i tre suoi amici di stupro di gruppo. Dopo le prime due udienze di novembre, a tratti drammatiche, al punto da costringere il collegio del Tribunale a sospendere più volte la deposizione, ‘Silvia’, il nome è di fantasia,e domani tornerà in, accompagnata dai suoi legali, gli avvocati Giulia Bongiorno e Dario Romano, per proseguire il ...