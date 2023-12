Caso Grillo | difesa imputati vuole mostrare in aula tre spezzoni video notte presunto stupro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempio Pausania, 13 dic. (Adnkronos) - Tredi una ventina di secondi ciascuna di unche sarebbe stato girato latra il 16 e il 17 luglio del 2019, quando sarebbe avvenuto ildella ragazza italo norvegese, saranno portati domani innella seconda udienza del processo dedicato alla deposizione della ragazza. Ladei quattro, Ciro, Edoardo Capitta, Fracesco Corsiglia e Vittorio Lauria, vorrebbe portare inglidel, girato dagli stessi ragazzi, per "diche la giovane era consenziente ai rapporti sessuali", come dicono. Intanto prosegue la testimonianza della ragazza.

E' iniziata ed è subito stata sospesa l'udienza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciroe dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. C'è un problema con la videoregistrazione, obbligatoria con l'entrata in vigore con la Riforma Cartabia, che non

