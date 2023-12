Carta Dedicata a te | c’è la proroga | 382 | 50 euro più bonus benzina Chi può richiederla

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) È statata laa Te, la misura pensata per aiutare le famiglie in difficoltà. Coloro che non erano riusciti a ritirare lao che non hanno effettuato la prima transazione entro il 15 settembre, avranno ancora tempo per attivare e disporre dal 15 dicembre della card con 382,50a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.