Capodanno Napoli | grande serata evento in città | quante stelle!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Mancano ormai poco meno di tre settimane a, che sancirà la fine di un anno per ilma anche per tutta la. Pronta unaper salutare il 2023 e per dare, contestualmente, il benvenuto al 2024. Un anno magico, il 2023, per ile per tutta la sua. Quest’annata sarà ricordata per sempre come l’annata che ha regalato il terzo Scudetto della storia del club azzurro, arrivato in maniera incontrastata. Ricordo dolcissimo per i tifosi dei partenopei, che ora invece devono far fronte a un periodo tutt’altro che magnifico: il sogno di riconferma Tricolore è ormai svanito, con Inter e Juve che sembrano giocarsi in solitaria quello che sarà lo scettro lasciato con ogni probabilità vuoto proprio dagli azzurri. Ma il 2023 è stato un anno ...