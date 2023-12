Capodanno in Piazza a Salerno | fumata grigia dal comitato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSeppure ad ogni occasione il sindaco dicontinua a sottolineare che ci sia via a passi rapidi verso il Natale ed il, dall’altra parte si rallenta sull’organizzazione delin.Anche oggi, al termine della riunione delstraordinario per la sicurezza e l’ordine pubblico, convocato dal prefetto Francesco Esposito anche per discutere del piano di sicurezza per San Silvestro, l’incontro si è chiuso con una. “Stiamo lavorando per sistemare tutti i nodu cruciali” ha detto Angelo Caramanno, presidente del consiglio comune diche ha partecipato all’incontro rappresentanza del Comune di. Ma è stata definire ancora la questione relativa come ...