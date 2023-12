Capitale italiana della cultura 2026 | Latina e Gaeta tra le 10 finaliste

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La giuria per la selezionecittà, presieduta da Davide Maria Desario, ha scelto i 10 progetti finalisti dopo aver esaminato le 16 candidature pervenute. Lo ha annunciato il ministero. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.2025, tra ledue città del Lazio: ecco quali, le 10Parteciperanno, dunque, alla fase finaleselezione i seguenti Comuni e Unioni di Comuni, con i relativi dossier: 1. ...

Acea: ok del Campidoglio a potenziamento dell'illuminazione pubblica da 65mln

Accordo transattivo sana pendenze . E' stato approvato dall'assemblea capitolina l'accordo transattivo tra Romae Acea che sana ogni tipo di pendenza tra Campidoglio e societa' controllata e consente di mettere a gara il servizio. L'accordo rappresenta l'avvio di una nuova stagione per l'illuminazione ...

Conferenza stampa di presentazione del ddl per l'istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile (12.12 ... Radio Radicale

Capitale italiana cultura 2026: la Valdichiana Senese è in corsa con dieci comuni

Dieci comuni si sono messi insieme per far diventare la Valdichiana Senese Capitale italiana della cultura 2026. Si sono mobilitati i territori comunali di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, ...

Capitale italiana della cultura 2026: Valdichiana Senese finalista

L’Unione dei Comuni Valdichiana Senese è finalista per la Capitale italiana della cultura 2026. Per la prima volta una Unione dei Comuni accede alla valutazione conclusiva per l’attribuzione del ...