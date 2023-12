Capitale italiana della Cultura 2026 | escluse Cosenza e Marcellinara LE DIECI FINALISTE

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Niente da fare. La Calabria resta fuori dalla corsa per lafalliscono l'obiettivo di arrivare tra le. Il comunicato del Mibact Il Ministerorende noto che la Giuria per la selezionecittà, presieduta da Davide Maria Desario , ha scelto i 10 progetti finalisti dopo...

Borsa Francoforte: +4% Basf, spinta dal 'buy' degli analisti di Ubs

Tra questi c'e' la riduzione degli investimenti o il miglioramento delcircolante. La vendita di parti della societa' (in particolare Wintershall) dovrebbe poi contribuire a finanziare i ...

Conferenza stampa di presentazione del ddl per l'istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile (12.12 ... Radio Radicale

Campus Bio-Medico: il modello One Health piace all'88% degli italiani ma è tempo di realizzarlo

Quale futuro per la salute e il welfare in Italia e in Europa Il modello One Health è di interesse per l’88% degli italiani e il 70% ritiene che sia di probabile realizzazione. È quanto ...

Roma Parade: il 1° gennaio 2024 un itinerario più esteso per le 30 formazioni in sfilata nella Capitale

Saranno oltre tre ore di puro intrattenimento musicale e folklorico quelle necessarie a percorrere l’itinerario che oltre 2000 artisti – tra musicisti, street artist, gruppi folklorici ...