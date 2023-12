Capezzone | la Consulta si indigna ma non con il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Anche il neopresidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera non si è sottratto a un doppio esercizio che ormai è un grande classico: criticare il ricorso al voto di fiducia (“espressione di debolezza della maggioranza”), e criticare in modo ancora più abrasivo i maxi-emendamenti (“obbrobriosi”). Da sinistra, è immaginabile che le parole del professor Barbera saranno utilizzate come una clava contro l'attuale governo; dal lato opposto, prevedibilmente, si cercherà di contestualizzarle in un più generale ragionamento sull'esigenza di rafforzare l'esecutivo rispetto al sistema attuale. E allora lasciamo pure il presidente dellasenza tirarlo per la giacca, e concentriamoci su un aspetto per lo meno curioso di un dibattito che ormai da molti anni- tende a ricordare il monito di Fabrizio De André sull'attitudine di alcuni a dare buoni consigli quando non ...