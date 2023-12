(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Esplode lo scandalo in, con l'Ankarugucu nel mirino per il comportamento del presidente. Il club si è allontanato e chiesto

Caos Turchia, l'Ankaragucu chiede scusa: 'Rattristati per l'incidente '

Continuano a far discutere le clamorose scene avvenute in, dove un arbitro è stato aggredito pesantemente . Prima una presa forma poi un pugno dritto al volto del direttore di gara per quella che può essere valida come una scena da far west. ...

Caos Turchia, arrivano le dimissioni del presidente che ha aggredito l’arbitro ItaSportPress

Caos Turchia, Calhanoglu: "Sono sotto shock, danneggiati i valori umani" GianlucaDiMarzio.com

Caos Turchia, l’Ankaragucu chiede scusa: “Rattristati per l’incidente…”

Esplode lo scandalo in Turchia, con l'Ankarugucu nel mirino per il comportamento del presidente. Il club si è allontanato e chiesto scusa ...

Caos Turchia, arrivano le dimissioni del presidente che ha aggredito l’arbitro

Faruk Koca, presidente dell'Ankaragucu, ha annunciato le proprie dimissioni successivamente all'aggressione consumata al termine del match con il Rizespor. In quell'occasione si era rivolto nei confro ...