Canzone di Al Bano esclusa a Sanremo | frecciata ad Amadeus | “Non l’ha nemmeno ascoltata”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Non solo l’eterno “ritornello” dell’esclusione dei Jalisse, adesso anche Alha qualcosa da ridire ad. Sì perché anche il cantante, com’è noto, non prenderà parte alla 74esima edizione del Festival: e nonpresa benissimo, ecco.2024 non è ancora iniziato ma di carne al fuoco ce ne è già sicuramente tanta. A partire, ovviamente dalla rosa dei big in gara che come sempre ha scatenato polemiche. Sia per chi è stato scelto dalla Direzione Artistica, si veda il caso del gruppo de La Sad, sia per chi (soprattutto), non ci sarà nella prossima edizione del festival dellaitaliana in quanto escluso. Sarà ancorasul palco dell’Ariston per condurre la 74esima edizione del Festival – Foto: IG(ilcorrieredellacitta.com)Tra questi c’è ...