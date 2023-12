Cani e gatti a Capodanno | paura per la loro incolumità | cosa fare

Leggi su funweek

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il2023 si sta rapidamente avvicinando e i padroni diiniziano a preoccuparsi per i botti e le possibili conseguenze psico-fisiche suipelosetti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico per dare il benvenuto al nuovo anno, se da una parte è amato dagli esseri umani, dall’altra scatena infatti una serie di reazioni spesso importanti nei nostri amici a quattro zampe. Secondo un’indagine condotta da Rover.com, il più grande marketplace online per la cura degli animali domestici, quasi la metà dei proprietari teme che i propri animali domestici possano subire traumi a causa dei botti. Leggi anche: —REGALARE PER NATALE AL TUO CANE? NON FATE QUESTO ERRORE: così non avranno ...