‘Campania 2030 | avanti tutta | insieme’ | Alfonso Longobardi presenta a Gragnano il suo libro

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Campania, insieme !”. È questo il titolo deldi, esperto di management sanitario, già Consigliere regionale della Campania dal 2015 al 2020. “Questo– spiega lo stesso– nasce dall’amore per il territorio e dalla passione per il bene comune. Nelle pagine dello stesso si alternano racconti personali, esperienze professionali e l’impegno all’interno delle istituzioni politiche. La Campania ha straordinarie potenzialità, molte delle quali sono inespresse e poco valorizzate. Il titolo poi nasce dalla voglia di immaginare il futuro e quindi avanzo alcune proposte concrete per lo sviluppo del territorio”. Nelsi affrontano tutti i temi di maggiore attualità, dalla sanità al ...