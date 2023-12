Campagna vaccinale | Protocollo d’intesa tra Regione Campania e Medici di Medicina Generale

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Per la2023/24 stipulato untra. Idi Base potranno vaccinare anche chi non è loro paziente ed anche fuori ASL Stipulato untra lae idinain vista della2023/24. Nel, siglato dai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali deiFIMMG (Federazione Italianodina), SNAMI (Sindacato Nazionale AutonomoItaliani), SMI (Sindacato ...

Open day vaccinale: venerdì 15 dicembre al Maggiore vaccinazioni anti - covid ad accesso diretto per tutte le età

... rimane possibile prenotare l'appuntamento per effettuare la vaccinazione presso i Medici di medicina generale e le farmacie di comunità aderenti alla. Da lunedì 11 dicembre è ...

Prosegue la campagna vaccinale: da ottobre ad oggi quasi 11mila somministrazioni Prima Monza

Asst Brianza: quasi 11mila vaccinazioni, in crescita richiesta per anti Covid Il Cittadino di Monza e Brianza

Profilassi della bronchiolite, al via campagna per neonati

La Valle d'Aosta è la prima regione italiana a offrire la profilassi della bronchiolite a tutti i neonati e ai bambini nati dal primo maggio 2023 attraverso un'unica somministrazione intramuscolare di ...

Influ day, anche a Catania arriva la giornata dedicata alla vaccinazione antinfluenzale

Per l’occasione l’Asp di Catania, in collaborazione con il Comune di Catania, organizza per il 15 dicembre, alle 10, un open day per la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid nei locali dell’Urp di ...