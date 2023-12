Calcio | Spalletti Napoli mi manca | a Euro2024 faremo l' Italia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) "L'abbraccio con Totti? Bellissimo", confessa il ct a Bruno Vespa durante "Cinque minuti" ROMA - "Se ho un brutto carattere? Magari qualcuno dice così ma a me non risulta. E poi l'unica autorizzata a dirlo è mia moglie Tamara e lei dice che è buono, altrimenti non avrebbe resistito tutti questi anni

Spalletti: 'Napoli mi manca. Sono arrossito pensando a Maradona'

Il rapporto tra Napoli e Lucianosi è rinsaldato dopo la cittadinanza onoraria per l'allenatore che ha riportato lo scudetto nel capoluogo campano. Tra tatuaggi e ricordi,non dimenticherà mai quella stagione da favola in azzurro, e non perde occasione per ...

Spalletti: "Napoli mi manca. Sono arrossito pensando a Maradona" Corriere dello Sport

Quello scudetto me lo sento bene addosso, nel calcio si brucia tutto molto velocemente ma mi hanno fatto sentire come nessuna persona può meritare di sentirsi". Spalletti ha legato anche una parte ...

Fifa 'The best coach': lotta a tre tra Spalletti, Inzaghi e Guardiola

La federazione mondiale assegna ogni anno, per le varie categorie, i premi "The Best" grazie anche al voto online degli appassionati, oltre che di giornalisti e dei ct e dei capitani di tutte le nazio ...