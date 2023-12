Calcio | Mourinho | ' rinnovo? Nella mia testa è tutto chiaro'

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - "Io non devo pensare ad un futuro insieme,mia". Così l'allenatore della Roma, Josè, in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con lo Sheriff, in merito aldel suo contratto che scade al termine di questa stagione.

Mourinho e la frecciata a Smalling: 'C'è chi ha un'unghia rotta e non gioca....'

Giornata di vigilia in casa Roma in vista dell'ultimo impegno dei gironi di Europa League . I giallorossi sfideranno all'Olimpico lo Sheriff e alla vigilia della sfida Joséè intervenuto nella classica conferenza stampa . Il portoghese tra le varie domande ha fatto il punto anche sugli infortunati non senza lanciare una frecciata al lungodegente Smalling ...

Calcio: Mourinho cita Cicerone, 'il silenzio è una delle grandi arti della conversazione' Civonline

Mourinho "Contro lo Sheriff conta solo vincere"

ROMA - "Domani dobbiamo vincere, per noi, per i tifosi e per il calcio, che per me va sempre rispettato ... però dobbiamo vincere". Così Josè Mourinho, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida ...

Calcio: Mourinho, 'mercato Se arriva un difensore sono felice'

Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - "Il nostro mercato sarà sempre adatto a quello che noi possiamo fare. Io ci conto, sono l'allenatore. Noi siamo insieme, non è che io voglio una cosa, Tiago Pinto un'altr ...