Calcio | morto a 80 anni Antonio Juliano | ex capitano del Napoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) All’età di 80, exdel. Leggenda del club partenopeo, esordì in Coppa Italia nel 1962, a soli 17, e in Serie A l’anno seguente. Nel corso della sua carriera ha trascorso 16 stagioni al, collezionando 506 presenze e mettendo a referto 26 reti. Lo scudetto, sfiorato con ildi Vinicio, lo vinse invece da dirigente dopo aver portato in Campania Krol e Maradona. Vanta inoltre 18 presenze con la Nazionale italiana e, pur essendo stato convocato a ben tre Mondiali (1966, 1970 e 1974), l’unica partita disputata – da subentrante – è stata la finale del 70 contro il Brasile. SportFace.