Calcio | il Napoli piange la scomparsa di Juliano | ' icona della fedeltà azzurra'

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), 13 dic. - (Adnkronos) - "Il mondo dele la città dipiangono ladi Antonio, figura storica e bandieraha segnato un'epoca indelebile prima da calciatore e poi da dirigente. Cresciuto nelle giovanili, ha vestito per 17 anni la maglia deldiventandone capitano e simbolo generazionale. Dopo aver vinto la prima Coppa Italia giovanissimo nel 1962, fu il primo napoletano a conquistare la Coppa Italia da capitano nel 1976. Centrocampista di talento e personalità,ha fatto parte ancheNazionale Campione d'Europa del 1968 e vice Campione del Mondo nel 1970, giocando tre Mondiali e disputando la finale contro il Brasile in Messico". Così il ...

Allegri e l'altra Juve se Rabiot non ce la fa. Pogba schiera i periti inglesi

... anche nella seduta di ieri pomeriggio, come in quelle di lunedì, il centrocampista francese ha lavorato a parte per via del dolore al piede dopo il pestone rimediato durante Juventus -. ...

Iezzo: “Ogni volta che il Napoli prende gol la gente dà la colpa a Meret” CalcioNapoli1926.it

Napoli-Braga 2-0, rivivi la diretta: gli azzurri volano agli ottavi Corriere dello Sport

Napoli, la Champions League fa registrare ricavi altissimi: la cifra

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, dall’edizione corrente della Champions League, il Napoli avrebbe già ricavato una somma che si avvicina ai 70 milioni di ...

"Spalletta nera", Gramellini critica l'ex Napoli alla festa di Atreju (casa Meloni)

Massimo Gramellini, in un articolo per il Corriere della Sera, critica la partecipazione di Luciano Spalletti, ex Napoli, alla festa di Atreju (casa Meloni). Il tiolo è eloquente: "Spalletta nera".