Calcio | Europa League Aouar Pronto per giocare | 1° posto non impossibile

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) "Sono orgoglioso diper la Roma, vedo qui il mio futuro", dice il centrocampista ROMA - "Domani vogliamo vincere perché quando giochiamo per la Roma l'obiettivo è questo. Sarà difficile finire primi, ma non è. Domani dobbiamo scendere in campo con il giusto atteggiamento, io sono