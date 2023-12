Calcio | Collina | ' violenza contro arbitri cancro che può uccidere il calcio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - "L'immagine di Halil Umut a terra in campo mentre cerca di proteggersi la testa dai calci dei suoi aggressori, così come l'immagine del livido sotto l'occhio, sono orribili. Da ex arbitro sono particolarmente grato al presidente della Fifa, Gianni Infantino, per le sue parole e per la solidarietà personalmente espressa a Halil Umut Meler. È una responsabilità per tutti coloro che amano questo meraviglioso gioco attivarsi e fare qualcosa. Prima che sia troppo tardi, prima che questopossail". Così in una nota pubblicata sugli account social della Fifa, Pierluigi, presidente del comitatodella Federmondiale, in merito l'ultimo grave episodio diavvenuto ...