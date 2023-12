Calcio | Atalanta Gasperini Niente esperimenti | vogliamo giocarcela

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) "In Europa ci sono tutte partite di livello". SOSNOWIEC (POLONIA) - "Carnesecchi, Hateboer, Holm, Adopo, Pasalic, Zortea, Muriel, Miranchuk, De Ketelaere, questa è l'. Quindi siamo venuti qui a cercare di fare la nostra partita come sempre. Siamo venuti qui per perdere? Siamo venuti qui per