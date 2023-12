Buoni motivi per sviluppare una Web application | pregi | scalabilità e sicurezza

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) In questo articolo andremo ad esplorare insieme quali sono iperuna Web: daialla scabilità senza, ovviamente, trascurare laQuando si parla di websi fa riferimento ad applicazioni che vengono progettate e messe a punto con l’obiettivo specifico di rendere più semplice la vita delle aziende consentendo loro di semplificare e migliorare il proprio business. Non bisogna, dunque, confondere le webcon le classiche applicazioni che ognuno di noi ha sul proprio telefono. Una webpuò essere considerata come uno strumento eccellente dal punto di vista organizzativo e di vendita, oltre che a livello gestionale. Che cosa sono le web ...