“Buone Feste in musica” dal Milano Certosa District e dal Municipio 8 | tutti gli appuntamenti

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “in” dale dal8: fino al 15 dicembre concerti on the road sul Magic Bus dimorfosi con Rejoice Gospel Choir, Rusty Brass e Bandakadabra Tre giorni di suoni itineranti, canti, cori, balli e molto altro nelle strade, tra i palazzi, sotto le finestre e i balconi dei residenti, ma anche in prossimità delle scuole, delle piazze e dei luoghi di aggregazione più frequentati nel8 del Comune di, per vivere “Urban Vibes” e per augurareda tutte le latitudini nel segno della, linguaggio universale di pace per eccellenza. Il tutto grazie al Magic Bus, sul cui palco panoramico – ...