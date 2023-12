Bullismo e Premio Willy Duarte | Schiboni | “Consigliere Mattia stia tranquilla | nessuna svista”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “La sensibilizzazione dei più giovani e del mondo della scuola su temi quali la prevenzione e il contrasto di ogni forma violenza e aggressività è una priorità di questa giunta. Vogliamo rincuorare ilEleonorache né la legge contro il, né tanto meno ilin memoria diMonteirosono stati cancellati o dimenticati”. Lo dichiara in una nota l’assessore a Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito della Regione Lazio Giuseppe. “Al contrario abbiamo già accantonato le risorse nell’ambito di quelle disponibili del Fondo sociale europeo (FSE) che, come noto promuove azioni in questi contesti, proprio per finanziare queste iniziative. Ritengo che in un momento economico come quello che ...