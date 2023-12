Bugie sul Reddito | il dato dell’Inps cavalcato dalla destra sui “1 500 assunti” sbugiardato anche dai consulenti del lavoro di Calderone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ilcitato dall’Inps e rilanciato dae giornali per dimostrare il fallimento occupazionale deldi cittadinanza si è dimostrato un’assurdità. Ma non è tutto e a confermare quanto siano corte le gambe di questi numeri sono addirittura i colleghi della ministra delMarina: idel. Non solo i 1.500 contratti citati su Repubblica dal direttore generale dell’Istituto, Vincenzo Caridi, non rappresentano tutte le assunzioni di percettori delnegli ultimi 4 anni. Non rappresentano nemmeno tutti i “contratti incentivati”, beneficiari cioè di sgravi contributivi, come Caridi precisava nell’intervista. Nel primo caso la distanzaverità è siderale: già nel biennio 2020-2021 “724.494 ...