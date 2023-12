Bruxelles | Draghi | Conte | scintille alla Camera per Meloni in vista del Consiglio Ue

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ne ha per tutti, anche per il suo predecessore Mario, in barba a un passaggio di consegne che tutti ricordano all’insegna di sorrisi e consigli preziosi. La premier Giorgiaè un fiume in piena nella replica, dopo le comunicazioni suleuropeo in agenda domani e venerdì. Un appuntamento complicato quello di, perché all’orizzonte si prospetta una trattativa “serrata e difficilissima”, ammette la stessa presidente del, sul nuovo Patto di stabilità e crescita. “Non svenderò l’Italia”, assicura, vedendo spiragli e rivendicando il peso che ora l’Italia ha sul tavolo di gioco. Pungono le opposizioni, la dem Lia Quartapelle invita la premier a scegliere tra Zelensky e Orban, puntando il dito contro le ...