Brunetta Cnel | “Abbiamo bisogno di cultura della manutenzione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Intervenendo in occasionepresentazione del Rapporto sui Territori pubblicato oggi dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile "Noidinon solosostenibilità, non solocircolarità, ma di". Così il presidente del, Renato, in occasionepresentazione del Rapporto sui Territori, pubblicato oggi dall’Alleanza Italiana per