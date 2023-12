Braccialetto elettronico “d’urgenza” a Monza | è la prima volta in Italia con il nuovo Ddl contro la violenza sulle donne

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Applicazione urgente delnei confronti di uno stalker. E’ accaduto aed è lache si applica indopo l’entrata in vigore (9 dicembre) della legge per il contrasto allae tra le mura di casa. Nella serata di ieri martedì, 12 dicembre, gli operatori della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura die della Brianza hanno eseguito il Decreto con il quale si impone ad un trentenneno residente in un comune dell’hinterland a sud didi non avvicinarsi al luogo di residenza, dimora, lavoro, vacanza, viaggio e ogni altro luogo abitualmente frequentato dalla persona offesa. Dovrà inoltre ...

Braccialetto elettronico d'urgenza per la prima volta in Italia: uno stalker sottoposto alla misura prevista dal nuovo ddl

Per la prima volta in Italia un uomo è stato sottoposto alla misura del'd'urgenza' . Il bracciale è stato applicato a un trentenne già condannato per stalking e residente in un comune in provincia di Monza . L'uomo da mesi perseguitava una ...

Marsala, denuncia il fidanzato della figlia per comportamenti aggressivi

In seguito a questa denuncia, ora sia il ragazzo che la figlia della donna dovranno indossare il braccialetto elettronico in modo da stare distanti l’uno dall’altro con lui che deve tenersi ad almeno ...

Rudy Guede, l’ex fidanzata che lo ha denunciato: “È un manipolatore narcisista”

“La mia è una storia diversa e non ha nulla a che fare con Meredith”. Parla la 23enne che ha denunciato per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale Rudy Guede. In un’intervista al Corriere della S ...