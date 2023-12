Boxe | tre Titoli Internazionali in palio all' Allianz Cloud il 15 dicembre

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Milano, 13 dic. - (Adnkronos) - La grandetorna a Milano con una serata che promette spettacolo, grazie a una serie di sfide tra i migliori pugili italiani con ben trein, ma non solo. L'esibizione live del rapper Gué, artista dalla carriera ventennale, dà quel tocco di glamour in pieno stile da capitale meneghina. L'organizzazione The Art of Fighting di Edoardo Germani propone il quarto evento della sua storia, in collaborazione con Fight Club Fragomeni, creatura dell'ex campione del mondo di pugilato Giacobbe Fragomeni. The Art of Fighting 4 andrà in scena venerdì 152023 all'di Milano, con inizio alle ore 19.30 e in diretta su DAZN. L'evento offrirà sette incontri professionistici ditra i ...