Bonelli | Sospensione Corte Albania accordo Rama-Meloni è sonoro schiaffo a Governo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Ladelle procedure parlamentari per l’approvazione dell’sui migranti da parte dellaCostituzionale albanese è unche prende Giorgiache si conferma inadeguata a governare l’Italia, e fa solo propaganda, ma con la propaganda ci si fa del male, molto male” . Lo dichiara in una nota Angelo. “La decisione dellaCostituzionale albanese mette a nudo la fragilità giuridica e politica su come ilitaliano affronta i problemi del paese, mettendo in spesa oltre 200 mln di euro per trasferire poco più di 700 migranti. Una clamorosa figuraccia europea” conclude la nota.