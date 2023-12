Conference: Fiorentina; out Bonaventura, Arthur e Sottil

(che non si è neanche allenato), Arthur erestano a Firenze e non partecipano alla trasferta di Budapest. Lo annuncia la Fiorentina, alla vigilia dell'ultima partita del girone di ...

Bonaventura, Sottil e Arhtur: Fiorentina, 3 KO Adnkronos

I convocati di Italiano per Budapest: out Bonaventura, Arthur e Sottil Fiorentina.it

Bonaventura, Sottil e Arhtur: Fiorentina, 3 KO

La Fiorentina si è allenata questa mattina al Viola Park prima della partenza in programma nel pomeriggio per Budapest, dove affronterà il Ferencvaros per l'ultima partita del girone di Conference ...

Soulè-Koopmeiners, Lautaro e Bonaventura out: le news di oggi | OneFootball

Adesso arriviamo a una giornata dalla fine che siamo già qualificati e ci giochiamo il primo posto”. Fiorentina, Bonaventura, Sottil e Arthur out in Conference Per la sfida esterna di domani in ...