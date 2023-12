Bologna | Patti Smith dimessa dall’ospedale

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 Dopo un breve periodo di osservazione in Medicina d’urgenza all’Ospedale Maggiore dell’Azienda Usl dioggi è stataed è in buone condizioni di salute. Ne dà notizia la stessa Ausl. Da parte dell’equipe del Pronto soccorso e della Medicina d’urgenza dell’Ospedale Maggiore, diretta da Alessio Bertini, l’augurio di poterla rivedere presto sul palco, dopo un opportuno periodo di riposo. Ieri l’artista aveva accusato un improvviso malore a, dove si trovava per il suo tour in Italia. Si sarebbe dovuta esibire in un concerto al teatro Duse di, che è stato annullato.