Bologna | Patti Smith dimessa dall’ospedale | era stata ricoverata per accertamenti dopo un «improvviso malore»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)Maggiore di. La cantautrice americana, in tour in Italia, ha accusato nel pomeriggio di ieri – martedì, 12 dicembre – un «» che ha costretto il suo entourage a cancellare la data prevista per la sera stessa al teatro Duse. «Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia – ha scritto il teatro della città emiliana – all’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione».un breve periodo in osservazione in Medicina d’urgenza causa di uno «sbalzo di pressione», l’artista ha lasciato il nosocomio – scriveToday – in buone condizioni, come si evince anche dagli scatti pubblicati sui social insieme a ...