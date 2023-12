Bla bla Baby | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Bla bla: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Questa sera, mercoledì 13 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Bla bladel 2022 diretto da Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Luca è un uomo di quarantacinque anni costretto a lavorare in un asilo nido aziendale insieme alle colleghe Celeste e Doriana, dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di parlare. O almeno così, fino al giorno in cui Luca, a casa dell’amico e scienziato Ivano, mangia un omogeneizzato alla platessa “contaminato” e ...