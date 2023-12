Bla Bla Baby stasera su Rai 1 | trama e cast della commedia con Alessandro Preziosi e Cristiano Caccamo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)in prima serata su Rai 1 va in onda Bla Bladel 2022 condel film di Fausto Brizzi, 13 dicembre, su Rai 1, in prima serata, subito dopo Affari Tuoi va in onda il film in prima visione in chiaro Bla Blacon. La pellicola, diretta da Fausto Brizzi, su un soggetto dello stesso regista, è stata scritta da Paola Mammini, Herbert Simone Paragnani, Mauro Uzzeo e da Fausto Brizzi. Le musiche sono di Bruno Zambrini.e recensione del lungometraggio. Bla BlaBla Blaè stato distribuito nei cinema italiani a partire dal 7 aprile 2022 ...