Bla Bla Baby | la trama del film di Fausto Brizzi senza spoiler

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) LadelBla Blaruota attorno a Luca, un quarantenne che lavora presso il nido di una grossa società. Vorrebbe fare colpo su Silvia, ma non riesce a gestire i bambini non riuscendo a capire cosa vogliano, perciò dopo aver ingerito per sbaglio un omogeneizzato sperimentale inizierà a comprendere il loro linguaggio. Le vicende di Bla Blaseguono la vita di Luca (Alessandro Preziosi), un uomo di quarant’anni che si sente tremendamente frustrato e fallito nel suo lavoro. Avrebbe voluto partecipare a grandi progetti e dimostrare il suo valore, diventare ricco e rinomato, raggiungendo una posizione di potere all’interno di una grande azienda. Per sua fortuna ha la possibilità di entrare, effettivamente, in una delle più grosse società che si occupano di energie rinnovabili e sostenibilità ambientale, la ...