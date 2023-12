BJK Cup, Paolini in lizza per l'Heart Award: puoi votarla fino a lunedì!

Voting for the Billie Jean KingHeart Award has opened until Monday 18th Vote for your player in the replies #BJKCup pic.twitter.com/zUXgLX1xCr Billie Jean King(@BJKCup) December 12, ...

BJK Cup, Paolini in lizza per l'Heart Award: puoi votarla fino a lunedì! Tiscali

Discorsi su BJK Cup, italiane, la rientrante Osaka e le big nel 2024. Con Lorenzo Ercoli oktennis

Discorsi su BJK Cup, italiane, la rientrante Osaka e le big nel 2024. Con Lorenzo Ercoli

Il focus principale è stato sull’annata del tennis azzurro al femminile, sulle due facce della Billie Jean King Cup e sui pregi e difetti delle nostre giocatrici nell’arco della stagione. Più avanti, ...

Sam Stosur è la nuova capitana dell'Australia di BJK Cup

Tennis Australia ha comunicato che Sam Stosur sarà la nuova capitana della Nazionale femminile di Bille Jean King Cup . Vincitrice di otto Slam ...