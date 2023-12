Bimbi ustionati all’asilo: nessuna archiviazione per il prete e si aggiunge un quinto indagato BergamoNews.it

Bimbi ustionati all'asilo di Osio Sopra. Il papà alle famiglie: "Mi dispiace" IL GIORNO

Rivarolo, rogo distrugge passeggini: mamma e bimbo intossicati

Incendio ieri sera in un androne di un palazzo in via Celesia a Genova Rivarolo, dove sono stati distrutti dalle fiamme alcuni passeggini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari ...

Solidarietà: Fondazione Primavera Missionaria Onlus, un “Sorriso per Natale” per i bambini della Tanzania

Fondazione Primavera Missionaria Onlus, in occasione del Natale, ha dato vita ad un nuovo progetto: “Un Sorriso per Natale”. Da più di trent’anni i Missionari del Preziosissimo Sangue operano in Tanza ...