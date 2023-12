Big Bang Theory | la rivelazione shock dell’attrice Kate Micucci | “Ho un tumore ai polmoni ma non ho mai fumato”

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Una terribile notizia è piombata su tutti i fan della serie tv americana The Big. Sabato 9 dicembre una delle attrici protagoniste, la 43enne, ha scioccato tutti decidendo di pubblicare un video sui suoi canali social in cui si riprende nel letto di un ospedale mentre dichiara ‘allegramente’ di avere scoperto unaie di avere appena subito un’operazione chirurgica per rimuoverlo.Leggi anche: Tathiana Garbin operata per unraro: “È andata bene”è nota per aver interpretato il ruolo di Lucy in diversi episodi di The bigandati in onda tra il 2013 e il 2017. La parte della ragazza timida e un po’ strana le è valso un grande ...

