Biathlon | Sebastian Samuelsson costretto a saltare la sprint di Lenzerheide | il motivo del forfait

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Arriva purtroppo un nuovo pesantissimoin vista delledi, nell’ambito della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di. Oltre alla francese Lou Jeanmonnot, seconda nella classifica generale femminile, si deve fermare infatti anche il numero 2 del circuito maschile in seguito alla positività al Covid-19. Stiamo parlando di, che ha reso nota la sua situazione sui social raccontando di essersi svegliato con sintomi da raffreddore per poi avere esito positivo al tampone. Non si tratta dunque di una semplice influenza per il 26enne svedese,sicuramente aladi venerdì 15 e (di conseguenza) l’inseguimento di sabato 16 dicembre in Svizzera. Uno ...

Erstmals Biathlon Weltcup in der Lenzerheide

Erstmals in der Geschichte findet ein Biathlon Weltcup in der Schweiz statt. Von 14.12. bis 17.12.2023 stehen in der Lenzerheide sechs Bewerbe auf dem Programm und nach einer erfolgreichen Jugend- und ...

Biathlon Das Wichtigste zur Weltcup-Premiere in Lenzerheide

Es herrscht im Biathlon ein grosses Überangebot an Destinationen ... Wie heissen die Schweizer Trümpfe Lena Häcki-Gross und Sebastian Stalder haben in der noch jungen Saison bislang am meisten ...